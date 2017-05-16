Penaltızede Galatasaray

Süper Lig'de hedeflerinin bir bir uzağında kalan G.Saray, sergilediği futbolla beklentileri karşılayamadı ancak bu sezon hakemlerden yana en fazla canı yanan takım oldu. Son 2 haftada Kasımpaşa ve G.Antep'e karşı 2 net penalısı es geçilen sarı-kırmızılılar, beyaz noktaya gitmekte güçlük çekti. Wesley Sneijder, G.Antep maçında çektiği şutun Fatau'nun eline çarpmasına ‘devam' kararı veren orta hakem Hüseyin Göçek'i yardımcısı M.Emre Eyisoy'a şikayet ederek, Türkçe “G.Saray olunca hakemler penaltı vermiyor” demişti.
Biz de bu sezon sarı-kırmızılı takıma verilmeyen penaltıları masaya yatırdık:
3. hafta: Kayseri-G.Saray
Karşılaşma 0-0 devam ederken, Yasin Öztekin'in 12. dakikada Kayserili Levent Gülen tarafından düşürülmesine hakem Mete Kalkavan devam kararı verdi.
4. hafta: G.Saray-Ç.Rize
Mücadele G.Saray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Rizeli İsmail, Yasin'in ayağına net bir şekilde bastı. Hakem Özkalfa pozisyonun nizami olduğunu söyledi.
8. hafta: G.Saray-Trabzon
Durica'nın 86'da Poldi'yi düşürmesine ‘devam' diyen Fırat Aydınus, ertesi hafta benzer bir pozisyonda Mehmet Topal'ın yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı göstermişti.
9. hafta: Adana-G.Saray
Mücadele 0-0 devam ederken, 43'te Ramos, Poldi'nin aşiltendonuna basıyor. Panzer penaltı bekledi ancak hakem Hüseyin Göçek aynı kararda değildi.
12. hafta: G.Saray-Bursa
16. dakikada Bruma'nın sert şutunda top ceza alanı içerisinde Kubilay'ın eline çarpıyor ancak hakem Barış Şimşek oyunu devam ettiriyor.
22. hafta G.Saray-Beşiktaş
Galatasaray hiç de kötü başlamadığı Beşiktaş derbisinin 12. dakikasında penaltı bekledi. Atınç Nukan'ın ceza sahasının içerisinde hem bacağı hem de koluyla Yasin Öztekin'i düşürmesi sonrasında orta hakem Bülent Yıldırım ilk başta beyaz noktayı işaret etti. G.Saraylılar sevinir, Beşiktaşlılar itiraz ederken Yıldırım bir anda beyaz noktadan vazgeçti ve autu işaret etti.
30. hafta G.Saray-Kasımpaşa
Karşılaşma 1-0 Kasımpaşa üstünlüğü ile devam ederken Garry Rodrigues'in ceza alanı içeresinde yaptığı kafa vuruşu savunmanın eline çarptı. HakemÖzgür Yankaya'nın devamettirdiği pozisyon döndü ve Kasımpaşa yakaladığı kontratağı Turgut Doğan Şahin ile gole dönüştürdü. Böylece Paşa skoru 2-0'a taşıyıp maçı kopardı.