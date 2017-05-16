Skor önemli ama

Bursaspor oyunu geride kabul ederek başlaması siyahbeyazlıların sevdiği oyunu oynamasına imkân verdi. Ancak Beşiktaş istediği gibi topu dolaştırmasına rağmen uzun süre ceza sahasına girmekte zorlandı. Bursaspor agresif oyunuyla rakibini kaleden uzak tutmayı başardı. 30. dakikaya kadar iki takımın şut girişimi bile olmadı. Quaresma'nın frikiki ile ilk kez kaleyi yoklayan Kara Kartal, rakibinin direncinin azalmasıyla baskıyı arttırdı. Ancak ne olursa olsun koca bir 45 dakikayı sadece tek gol pozisyonu ile geçirmek siyah- beyazlı taraftarların arzuladığı görüntü değildi.

Beşiktaş ikinci yarıya da tutuk başladı. Hatta ilk 15 dakikalık bölümde biri çok net 2 pozisyon yakalayan taraf Bursaspor oldu. Ancak 60. dakikada verilen pozisyon Beşiktaş'ın maç boyunca aradığı doping etkisini yaptı diyebiliriz. İşte o anlarda Şenol Güneş'ten kritik hamle geldi. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar Atiba'nın oyundan çıkarılması gibi bir şey düşünülemezdi. Kanadalı oyuncunun son haftalarda yorgunluk ve sakatlığa bağlı performans düşüşü dün gece fren etkisi yapmıştı. Son dönemin formsuz ismi Cenk Tosun girer girmez oyunu hareketlendirdi ve topla ilk buluşmasında golü atarak takımını rahatlattı. Gol, Bursaspor'un tüm direncini bitirdi ve kalan dakikalar Beşiktaş için daha kolay geçti.

16 gol yediği 3 haftaya kıyasla çok daha dirençli olan Bursaspor maçı zor hale getirdi. Ligin artık sonu yaklaşırken Beşiktaş için iyi futboldan ziyade skorun önemli olduğu muhakkak. Lakin sürpriz yaşamamak için daha fazlasını ortaya koymaları gerektiği de ortada. Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçecek.