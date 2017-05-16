Stimac çılgın attı, Beşiktaş 2. sırayı kaptı!

Beşiktaş 5 oyuncusunun çift haneleri sayılara çıktığı maçta Anadolu Efes'i deplasmanda 91-90 yenerek sezonu 2. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılarda Vladimir Stimac 22 sayı, 10 ribaund, 2 blok ve 2 top çalmayla takımın yıldızı oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 30. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes’i 91-90 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, bu galibiyetle ligi 2. sırada bitirdi. Efes ise aldığı yenilgiyle sezonu 3. sırada tamamladı.

Maçı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da salonda izlerken, siyah-beyazlı taraftarlar da tribünde takımlarına destek verdi. Spor Toto Basketbol Ligi`nde play-off eşleşmeleri Potada normal sezon Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçıyla sona erdi. Bu karşılaşmayla beraber play-off eşleşmeleri de belli oldu. İlgili Haberi Oku

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Alper Özgök

Anadolu Efes: Granger 25, Maxim, Cedi Osman 5, Brown 15, Dunston 7, Honeycutt 5, Heurtel 14, Thomas 19, Doğuş Balbay

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 17, Muratcan Güler, Roll 17, Clark 11, Stimac 22, Strawberry 2, Weems 2, Erkan Veyseloğlu 11, Kenan Sipahi 5, Sertaç Şanlı 4

1. Periyot: 27-25 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 46-44 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 66-67 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 faulle çıkan: Dunston (Anadolu Efes)