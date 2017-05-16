Stimac çılgın attı, Beşiktaş 2. sırayı kaptı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 30. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes’i 91-90 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, bu galibiyetle ligi 2. sırada bitirdi. Efes ise aldığı yenilgiyle sezonu 3. sırada tamamladı.
Maçı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da salonda izlerken, siyah-beyazlı taraftarlar da tribünde takımlarına destek verdi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Yener Yılmaz, Alper Özgök
Anadolu Efes: Granger 25, Maxim, Cedi Osman 5, Brown 15, Dunston 7, Honeycutt 5, Heurtel 14, Thomas 19, Doğuş Balbay
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 17, Muratcan Güler, Roll 17, Clark 11, Stimac 22, Strawberry 2, Weems 2, Erkan Veyseloğlu 11, Kenan Sipahi 5, Sertaç Şanlı 4
1. Periyot: 27-25 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 46-44 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 66-67 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 faulle çıkan: Dunston (Anadolu Efes)