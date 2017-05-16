İşte Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in kalan maçları

Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızıştı. Gözler ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in maçlarına çevrildi.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 68'e çıkardı ve 66 puanlı Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu geri aldı. Matematiksel olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansının kalmadığı son 3 haftada ise gözler Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasında geçecek olan yarışa çevrildi.

Beşiktaş adım adım 3. yıldıza

Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Kartal, son 3 maçını kayıpsız geçerek hem 15. şampiyonluğuna ulaşmak hem de 3. yıldızı göğsüne takmak istiyor. Başakşehir'in 2 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar, kalan maçlarında herhangi bir puan kaybı yaşaması halinde koltuğunu ve hatta şampiyonluğu da kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Kara Kartal, ilk olarak 32. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa, bir sonraki hafta deplasmanda Gaziantepspor, ligin son maçında ise Vodafone Arena'da Osmanlıspor'u mağlup ederek sezon sonu mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir pes etmiyor

Son 2 sezonu 4. sırada bitiren ve ilk defa şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Medipol Başakşehir'in ise pes etmeye niyeti yok. Bu hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertlileri şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç bekliyor. Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, rakibini mağlup ederek bir sonraki hafta evinde oynayacağı Adanaspor karşılaşmasına avantajlı çıkmak istiyor. Süper Lig'in son maçında Kayseri deplasmanında Kayserispor ile karşılaşacak olan Abdullah Avcı'nın takımı, bu karşılaşmaları kayıpsız atlatarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.