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21 Mayıs 2017 19:00
TRABZONSPOR
vs
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Trabzon’da kritik maçın hazırlıkları başladı

Şampiyonluk yarışı yapan Medipol Başakşehir'i Pazar günü sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, kritik maçın hazırlıklarına başladı.
21:4216 Mayıs 2017
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Trabzon’da kritik maçın hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından orta ve gol çalışması yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Bordo-mavililer yarın saat 11.00’da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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