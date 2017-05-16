Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu

Konyaspor ilk maçta 3-2 yenildiği Kasımpaşa'yı sahasında Bajic'in golleriyle 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Yeşil-beyazlıların rakibi Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Konyaspor ile Kasımpaşa rövanşta karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. İstanbul ekibi 3-2’lik avantajla gittiği deplasmanda final biletini kapamadı!

16. dakikada Ali Çamdalı’nın şutunda top ceza sahasında Veigneau’nun eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bajic kaleci Ramazan’ı ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 57’yi gösterdiğinde Riad Bajic yine sahneye çıktı. Boşnak golcü ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla iki Kasımpaşalı savunmacıya rağmen topu filelere göndererek Konyaspor’u iyice rahatlattı: 2-0.

90. dakikada Turgut Doğan Şahin ayağını rakibine karşı tehlikeli bir şekilde kaldırınca ikinci sarı kartını gördü. Turgut 70. dakikada da topsuz alanda rakibini ittiği için kart görmüştü.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Aykut Kocaman’ın ekibi finale yükseldi ve Fenerbahçe-Başakşehir eşleşmesinden gelecek rakibini beklemeye başladı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Jonsson, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali (Milosevic dk. 69), Hadziahmetovic, Fofana (Selim Ay dk. 82), Bajic (Hora dk. 89)

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Guanca dk. 46), Sadiku, Pavelka (Tunay dk. 59), Castro, Eduok (Mustafa Batuhan dk. 59), Turgut Doğan

Goller: Bajic (dk. 18 pen. ve 57) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Turgut Doğan (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Veigneau, Castro, (Kasımpaşa), Skubic, Douglas, Jonsson, Hora (Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinde sert şutunu yumruklayarak uzaklaştıran Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ın gönderdiği topu önünde bulan Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Veigneau'nun eline değdi. Hakem Ala Palabıyık bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bajic, sol ayağıyla plase bir vuruş yaparak top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

36. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasla defansın arkasına sarkan Turgut Doğan Şahin yanındaki rakibi Volkan Fındıklı'nın düşmesiyle müsait pozisyonda ceza alanında çektiği şutu kaleci Serkan kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Skubic verkaç yaparak topu tekrar Fofana'ya verdi. Fofana'nın şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.

57. dakikada orta sahada Pavelka'nın ayağından aşan topu alan Bajic topu Ömer Ali Şahiner’e gönderdi. Ömer Ali'nin ceza sahasına girerek çektiği şut Kasımpaşa kalecisi Ramazan'dan geri döndü. Topu takip eden Bajic kaleci Ramazan'dan sıyrıldıktan sonra boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

62. dakikada ceza sahasında Fofana'nın pasında ön direkte topla buluşan Bajic'in gelişine vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

68. dakikada sol köşeden ceza sahasına giren Turgut Doğan'ın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.

74. dakikada Hadziahmetovic'in pasında topla buluşan Bajic'in ceza sahası içinde kalenin karşısından sert şutunu Ramazan kornere gönderdi.

79. dakikada ceza sahasının önünde sol çaprazdan Veigneau'nun kavisli şutunda kaleci Serkan toplu üst direkten güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin ikili mücadelede rakibi Hora'ya tehlikeli harekette bulununca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.