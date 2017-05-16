Türkiye’nin 69. Guinness Rekoru Milas’ta kırıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında Milas, Guinness Rekorlar Kitabına ‘Topaç Çevirme’ alanında girmeyi başardı.

Ülke olarak 69. rekor denemesi Milas Atapark'ta yapıldı. 5 bin 586 öğrencinin verilen işaretle birlikte aynı anda topaç çevirmesiyle Guinness Rekorlar Kitabına girilirken, kuruluşunun Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın sonucu ilan etmesi coşkuyla kutlandı. 12-18 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği 5. güne, ‘Kortej Yürüyüşü' ile başladı. Sakarya Okulu önünde başlayan ve kent merkezinde devam eden yürüyüş Atapark'ta sonlandı. Festivalin resmi açılışı için düzenlenen törene başta Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat olmak üzere tüm protokol üyelerinin yanı sıra; AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, festivale katkıda bulunan su ürünleri firmalarının temsilcileri, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, oda ve STK'ların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve binlerce Milaslı katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşması, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapılırken, törende daha sonra Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Su Ürünleri Firmaları adına Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan V. İhsan Bozan ve Milas Kaymakamı Eren Arslan birer konuşma yaptı.

Düzenlenen festivalin çocuk oyunlarıyla birleştirilerek, çocukların çağın hastalığı olan bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojiden bir nebze olsun kurtulup geleneksel Türk oyunlarını tanımasının amaçlandığına dikkat çekildi. Yapılan konuşmaların ardından Milas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerden oluşan Halk Oyunları gösterisi sunulurken, ülkemize gelen yabancı konuk öğrenci ve öğretmenler, kendi ana dillerinde veya İngilizce, festival ve çocuk oyunları şenliğine davet edilmeleri ve kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederken, Macaristan ve Kosova'dan gelen konuklar konuşmayı, Türkçe olarak yaptılar.

Milas bir rekora imza attı

6 gün boyunca birçok etkinliğin yer aldığı festival ve çocuk oyunları şenliğinin belki de en önemli bölümü, Milas olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabına iki deneme ile girilmesiydi. Bunlardan ilki olan ve 5586 öğrencinin aynı anda Atapark'ta ‘Topaç Çevirme' denemesi, başarıyla sonuçlandı. Kuruluşun Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından denemenin başarılı olduğu ve Türkiye olarak 69. rekorun, ‘Topaç Çevirme' denemesi olarak tescillendiği ilan edildi. Kararın açıklanmasıyla birlikte Atapark şölen yerine dönüştü. Davul, zurna, konfeti, alkış ve çekilen halaylarla kutlanan karar, tüm protokol ve görevliler tarafından imza altına alındı.

Törende dikkat çeken bir başka nokta ise, öğrencilerden sonra protokol üyeleri de topaç çevirerek renkli görüntülerin oluşmasına sahne oldular. Tüm protokol üyeleri arasında en iyi topaç çeviren ise Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş olurken, törenin son bölümünde tüm katılımcılara birer teşekkür belgesi takdim edildi.

Program, Sınır Tanımayan Şefler Derneği (AREGALA) tarafından sunulan yemek gösterisi ve stantların gezilmesiyle son buldu.