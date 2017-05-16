Yaşayan efsane Galatasaray’a imza attı!

Son olarak Eczacıbaşı VitrA forması giyen Neslihan Demir Güler, Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler, Galatasaray’a imza attı. Sarı-kırmızılı takım resmi siteden yaptığı açıklamada sözleşme süresini açıklamazken, 35 yaşındaki tecrübeli ismin kariyerini özetledi.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler, Galatasaray’da!

1982 doğumlu pasör çaprazı 1995’te Eskişehir DSİ’de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, Vakıfbank, Tenerife ve Eczacıbaşı formaları ile 12 kupa kazandı.

Türkiye Milli Takımı ile 100’den fazla maça çıkan Neslihan, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türk kafilesinin önünde bayrak taşımıştı. 2003’te Türkiye’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan milli takımın parçası olan Neslihan 18 kez bireysel ödüle de layık görüldü.

Neslihan Demir Güler’e sarı kırmızı forma altında nice başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü”

Resmi açıklamanın ardından tecrübeli isim Instagram hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

“Sonunda kızımla birlikte aynı takımda oynayacağız büyük Galatasaray camiasında olmaktan gurur duyuyorum buradan da tüm Eczacıbaşı yönetim kurulu ve ekibine çok teşekkür ederim… Umarım önümüzdeki sezonda Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil eder ve büyük başarılar elde ederiz hayırlı uğurlu olsun.”

Neslihan Demir Güler’in kızı Zeynep de Galatasaray Voleybol Takımı’nın alt yaş kategorisinde yer alıyor.