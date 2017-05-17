Bahar Çağlar: Bu kupayı onun için kazandık

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, şampiyon oldukları için mutluluklarını dile getirerek, “Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, “Şampiyon olacağımıza çok inandık. Çok zorlu geçti. Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı. Başkanımız bizi tribünden izliyor. Gerçekten bu kupayı onun için kazandık. Çok mutluyuz. Bu sezon da hedeflerimiz belliydi. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve son olarak lig kupası. Gerçekten bu hedeflere ulaştık, mutluyuz” şeklinde konuştu. Işık Eyigüngör ve Mahmut Uslu`ya ceza! TBF Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e 3 ay, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya ise 24 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İlgili Haberi Oku