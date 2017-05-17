Bahar Çağlar: Bu kupayı onun için kazandık

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, “Şampiyon olacağımıza çok inandık. Çok zorlu geçti. Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı. Başkanımız bizi tribünden izliyor. Gerçekten bu kupayı onun için kazandık. Çok mutluyuz. Bu sezon da hedeflerimiz belliydi. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve son olarak lig kupası. Gerçekten bu hedeflere ulaştık, mutluyuz” şeklinde konuştu.