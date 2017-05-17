Başkana küfre koltuk silme cezası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da alınan kötü sonuçlar sebebiyle, Ö.L.D. adlı şahıs sosyal medya hesabında Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’a yönelik ağır küfürler içeren paylaşımlarda bulununca, tribündeki koltukları silme cezası aldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında başlattığı soruşturmada Ö.L.D'yi ifadeye çağırdı. Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, yaşının küçük olması nedeniyle paylaşımından pişmanlık duyduğunu belirten genci affetti. Savcılık, ‘Uzlaşma Yönetmenliği' kapsamında Ö.L.D.'ye bir kereye mahsus 1'er saat boyunca ahlak dersi ile stadyumda koltuk silme cezası verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Metin Kalkavan, “Benim taraftarla bir sorunum yok. Sonuç iyi olur, kötü olur. Taraftar maçın 20. dakikasında protesto etmeye başlıyor. Oysa futbolcu senden destek bekliyor. Küfür edersen futbolcu sahada nasıl oynar? Küfür edilmez. Bunu yapmanın takıma bir faydası var mı?” dedi ve kimsenin küfür etmeye hakkı olmadığını söyledi.