Bruma’ya son talip İtalya’dan

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Bruma'ya İtalyan ekiplerinden Napoli talip oldu.

İtalyan basınının iddiasına göre Dries Mertens ile yollarını ayırmayı planlayan Napoli'nin, Portekizli yıldız hakkında kapsamlı bir rapor hazırladığı ve çıkacak sonuca göre Galatasaray'a teklif yapacağı belirtildi.

Hakkında her geçen gün transfer haberi çıkan Bruma'ya İtalya'dan da ilgi var. Sezon sonunda Dries Mertens ile yollarını ayırdıktan sonra bu mevkiiye transfer yapacak olan Napoli'nin genç Portekizli oyuncu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlattığı iddia edildi. İtalyan basınına göre Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, 22'lik yıldız için menajerlerden görüş aldı.

10 MiLYON DEĞER BİÇİLDİ

İtalyan kulübünün scout ekibinin de yakın takibe aldığı Bruma'ya İngiltere devleri Man. City, Man. United ve Tottenham'ın da talip olduğu biliniyor. Giuntoli'nin Bruma'yı çok beğendiği ve kesinlikle Napoli'ye transfer edilmesi yönünde rapor verdiği iddia edilirken, bu transfer için öncelikle

AMK / GAZETE