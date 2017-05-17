Dirk Kuyt futbolu bıraktı

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giydikten sonra eski takıma Feyenoord'a dönen ve Hollanda Ligi'nde 18 yıl sonra gelen şampiyonlukta büyük payı olan Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı.

AMKSPOR – Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Dirk Kuyt futbola veda etti… Fenerbahçe formasını da 3 sezon giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kuyt, Feyenoord ile Hollanda Eredivisie’de şampiyonluk yaşadıktan 3 gün sonra kariyerini noktaladığını duyurdu.

105 kez Hollanda A Milli Takım formasını giyip 24 gol atan Dirk Kuyt, kariyerinde Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe formaları giydi.

2006 yılında Hollanda’da yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki emektar isim, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda da boy gösterme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE İLE 3 KUPA

Dirk Kuyt 3 sezon süren Fenerbahçe kariyerinde Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluğunda etkili performans sergilemişti.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Hollandalı isim kariyeri boyunca 782 resmi maçta 281 gol atma ve 149 asist başarısı gösterirken hiç kırmızı kart görmedi!