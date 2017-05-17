Dursun Özbek’ten Süren ve Terim’e plaket

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemin başkanı Faruk Süren ve dönemin Teknik Direktörü Fatih Terim’e plaket verdi.

UEFA Zaferi’nin 17. yılı Galatasaray Bayramı olarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kutlandı. Efsaneler maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dönemin başkanı Faruk Süren ve dönemin teknik direktörü Fatih Terim’e günün anısına özel olarak plaket takdim etti.

Dursun Özbek: “Türk futbolunda önemli bir eşik”

Plaketi vermeden önce konuşan Başkan Özbek, “Bugün Mayıs’ın 17’si… Bundan 17 yıl evvel Galatasaray Spor Kulübü her zaman olduğu gibi, her şeye öncü olduğu gibi futbol tarihimizin en büyük kupasını getirdi. Her sene toplanarak bu günü anıyoruz. Bu yıl farklılık yapmak istedik. O dönem ter akıtmış futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimizle bir araya geldik. Bir gösteri maçı yaptık ve günün anısına beraber olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadece Galatasaray Tarihi’nde değil, Türk futbolunda önemli bir eşik. Bu eşiği Galatasaray aştı. Öncülüğünü de göstermiş oldu. O günlerde emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Tarihi’nin sayfalarına önemli bir anıyı eklediler. Sağ olsunlar, var olsunlar” şeklinde konuştu.

Fatih Terim: “Tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum”

Dursun Özbek'e teşekkür eden Fatih Terim, “Bu başarıda bizi burada plaket törenine getiren Müfit, Eser, Bülent hocalara teşekkür ediyorum. Sayın başkanıma, yönetim kuruluna tek tek teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Tüm ülkede bizi destekleyenlere, tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de o gün sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularıma ediyorum. Bizi buraya çıkaran onların büyük mücadelesidir. Gözlerinden öpüyorum; esas aktörler onlardır” diye konuştu.

Faruk Süren: “Başarı için yaptığınız işi sevmeniz lazım”

Dönemin başkanı Faruk Süren ise, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Fatih hocam zaten güzel şekilde duyguları ifade etti. Biz başarıya ulaştığımızda birliktelik ve sevgi yumağıyla bunları gerçekleştirdik. Yukarıdan aşağıya kadar. Başarı için yaptığınız işi sevmeniz lazım. Biz Galatasaray’ı sevdiğimiz, aşık olduğumuz için başarılı olduk. Tüm Galatasaraylılara, başkanım size, Fatih hocama teşekkür ediyorum. Büyük meşakkatler geçirdik. Onun nezdinde teknik ekibe, o dönemki futbolculara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.