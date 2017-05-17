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Efsaneler Galatasaray Bayramı için Florya’da

Galatasaray'ın efsaneleri, 17 Mayıs Bayramı'nı kutlamak üzere tesislere geldiler.
12:3517 Mayıs 2017
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Efsaneler Galatasaray Bayramı için Florya’da

Avrupa’dan Türkiye’ye gelen en büyük kupanın 17. yılı, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Galatasaray Bayramı olarak kutlanıyor.

Bu önemli günde 1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray’ın efsaneleri ile Erdal Keser’den Tarık Hoçiç’e, Prekazi’den Ujfalusi’ye, Arif Kocabıyık’tan Necati Ateş’e, Mapeza'dan Riera'ya yakın dönemin yıldızları Galatasaray Bayramı’nda bir araya gelecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Galatasaray Futbol Takımı’nın idmanının ardından toplu fotoğraf çekimi yapılacak.

Etiketler
hagi taffarel
Son güncelleme: 12:38 | 17.05.2017
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