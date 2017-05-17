Fatih Terim’den Galatasaray’a ince mesaj!

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, Galatasaray Bayramı'nda sarı-kırmızılıların UEFA zaferiyle yetinmemesi gerektiğini ve yeni başarılara açılma hedefi güdmesinin elzem olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de kazandığı UEFA Kupası anısına düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinliğine katıldı. Efsaneler arasında yapılan maç sonrasında yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanan deneyimli teknik adam, maçta oynayan Hasan Şaş’a takıldı.

Hasan Şaş’ın maçta çok itiraz ettiği hatırlatılması üzerine tebessüm eden Terim, “İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur. Değişen bir şey yok.” diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların UEFA zaferiyle yetinmemesi gerektiğini ifade eden Terim şu ifadeleri kullandı:

17 Mayıs bizim için çok şey ifade ediyor. Bütün Galatasaraylılar’a, Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. 17 Mayıs bizi birleştiren bir gün… insan 7’sinde neyse 70’inde de odur. Değişen bir şey yok. Hatırlamak ve hatırlanmak önemlidir. Bu başarılar çok önemlidir ama bunu ne kadar fazlalaştırırsanız sizi birleştirecek günler olur. Hedefler yeni UEFA Kupaları, yeni Şampiyonlar Ligi kupaları olmalı. Galatasaray kutlamalı ama yeni hedeflere de açılmalı.

U17 takımına gittim ben de seyretti.m Orada oynaması en çok beğenilen takım olduk. Başka Mehmet hoca olmak üzere emeği geçen tüm oyuncularımızı kutluyorum. Büyük bir başarıdır. Muhakkak ki bugün Galatasaray’dan fazla oyuncu olur, yarın Beşiktaş’tan Bursa’dan… Mühim olan bu oyuncuların kaybolmamasını sağlamak. O gruptan birçok yurtdışından oynayan oyuncumuz var.