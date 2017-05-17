Fenerbahçe-Başakşehir

Konyaspor'un ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli paylaşıyor. Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir 2-2’nin rövanşında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Finalisti belirleyecek maç saat 20:45’te başladı. Sezonu kupasız kapatmak istemeyen sarı-lacivertliler, 2-2’nin avantajını kullanmak istiyor. Başakşehir ise Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının yanında kupada da finali görmeyi hedefliyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor