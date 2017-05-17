Fenerbahçe – Başakşehir maçı biletlerine rekor indirim 30 TL

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde M. Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe yönetimi kritik karşılaşmada güçlü tribün desteği sağlamak için bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. Maç için bilet fiyatları 30 ila 140 lira arasında değişiyor.

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