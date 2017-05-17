Fenerbahçe – Başakşehir maçı biletlerine rekor indirim 30 TL
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde M. Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe yönetimi kritik karşılaşmada güçlü tribün desteği sağlamak için bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. Maç için bilet fiyatları 30 ila 140 lira arasında değişiyor.
İlk karşılaşma 2-2 sona ermişti. İki takım da alacakları her türlü galibiyette adını finale yazdıracak. Rövanş da 2-2 biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. 0-0 ve 1-1'lik beraberlikte Fenerbahçe, 3-3 ve daha gollü eşitliklerde ise Başakşehir mutlu sona ulaşacak.
Ülker Stadyumu‘nda bugün saat 20.45‘de başlayacak mücadele ATV‘den canlı olarak ekranlara gelecek.
16 Mayıs 2017 Türkiye Kupası`nda ilk finalist belli oldu Konyaspor ilk maçta 3-2 yenildiği Kasımpaşa'yı sahasında Bajic'in golleriyle 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Yeşil-beyazlıların rakibi Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra belli olacak. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 08:41 | 17.05.2017