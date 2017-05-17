Fenerbahçe’den Bajic atağı!

Transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Konyaspor'un golcü ismi Rijad Bajic'e kanca attı. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki diğer bir isimse Krasnodar'ın santrforu Smolov...

Fernandao, Sow, Emenike ve Van Persie'den en az ikisi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kanarya, Krasnodar'ın Rus golcüsü Smolov ve Konya'nın yıldızı Bajic'e gözünü dikti…

Yeni sezonda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe öncelik forvet transferine verilmiş durumda. Savunmada Kjaer ve Skrtel sayesinde sorun yaşamayan sarı lacivertliler hücumda bir türlü istikrarı sağlayamadı. Fernandao, Sow, Emenike ve Van Persie dörtlüsünden en az 2'siyle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, 2 golcü alacak.

Listede bulunan isimlerin başında Krasnodar'ın Rus golcüsü Smolov bulunuyor. Rus ekibinin istediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini daha aşağıya çekmeye hazırlanan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor. Gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın takımı Konya'da oynayan Bajic de yönetimin sonlandırmak istediği diğer isim.

AMK / GAZETE