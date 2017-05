Fenerbahçeli yıldız işsizlik maaşı almış

Türkiye’nin Sivasspor’la tanıdığı Faslı futbolcu, Fenerbahçe macerasından sonra yeniden Sivasspor’a dönmek üzere. Yıllar boyunca ismini sıkça duyduğumuz futbolcu ile ilgili sıkıntımız Aatif Chahechouhe’nun soyadı!

Aatif Chahechouhe Sivasspor’a geri dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe’de tutunamayan Faslı futbolcu Four Four Two Dergisi’ne verdiği röportajda hayatında bilinmeyen yönleri aktardı. İşte o röportaj:

Soyadının anlamı ne? Neden bu kadar çok harf var?

Bu, hayatım boyunca beni deli etti (gülüyor)! Doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Valla bak (gülüyor)! Okulda arkadaşlarım ve öğretmenlerim yanlış yazdığımda bana çok gülüyordu. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Babama sordum, o da bilmiyor (gülüyor). Babam soyadımızdan dolayı bana kısa bir isim koyduğu için ona minnettarım. “Şeeyşu” diye okunuyor, onu biliyorum. Araplar daha gırtlaktan söylüyor tabii. “Aatif” deyin siz en iyisi.

Fransa doğumlusun ama Faslısın. Nasıldı büyüdüğün yer?

Fransa'da büyüdüm ama her fırsatta Fas'a gidiyorum. Annem başlarda çalışmıyordu, sonra bir restoranda çalışmaya başladı. Babam bekçilik yapıyordu. Artık onlara ben bakıyorum. Durumumuz hiçbir zaman iyi olmadı ama çok da yokluk görmedim. Abilerim de işçiydi, onlar yardımcı oluyordu. Para kazanmaya başlayınca masrafları ben üstlendim. Fransa'nın iyi bir yerinde yaşamıyorduk ama yaşıyorduk işte. Daha çok Araplarla bir aradaydık. Futbola başladığımda annem babam çalıştıkları için benimle ilgilenemediler. Fransız arkadaşlarımın aileleri beni idmanlara götürüp getiriyorlardı.

Amatör futbolculuğun neden o kadar uzun sürdü?

Aslında 21 yaşımda CS Sedan profesyonel bir mukavele teklif etti. O dönem birlikte çalıştığım menajerler beni kötü yönlendirdiler. Onları dinleyerek kabul etmedim. Sonra da açıkta kaldım. Fransa'da işsizlik yardımı alarak geçindim. Bir sene bu böyle sürdü. Hayatımın belki de en zor günleriydi. Ondan sonra Paris'te bir kulüpte oynadım. İyi olunca Nancy'den transfer teklifi aldım.

Bulgaristan'ı bir sıçrama tahtası olarak mı gördün? Orada durumun nasıldı?

Fransa'da Nancy'le üç yıllık bir sözleşme imzalamıştım. Yaklaşık bir buçuk yıl hiç oynama şansı bulamamıştım. Evlenmiştim, bir kızım olmuştu. Oynamam gerektiğini düşünerek Bulgaristan'a gittim. Orada altı ay kaldıktan sonra da Türkiye'ye geldim ve hayatımın en enteresan futbolcularıyla tanıştım.

Farklı dili konuşan beş, altı Sivassporlu futbolcu bir araya gelince kimse birbirini duyamıyormuş. Nasıl anlaşıyorsunuz? Neyle eğleniyorsunuz bu kadar?

Bir şekilde anlaşıyoruz (gülüyor). İspanyolca, Türkçe filan… Zaten komik olan da o. Yavaş yavaş Türkçe de öğreniyoruz. Birbirimizle eğleniyoruz daha çok. Ya da kulüp çalışanlarına takılıyoruz.

Bulgaristan'da da kötü bir döneme denk geldin. Orada da bir şike soruşturması vardı. Konuşulanlardan etkilendin mi?

Gündemi takip etsem de tam olarak ne olduğunu anlayamıyordum. Zaten çok da etkilenmedim.

Bulgaristan'ın Chernomorets Burgas takımında altı ayda 10 golün, 15 de asistin var. Fransa'da neden yapamamıştın bunu?

Daha önce hiç o kadar iyi olmamıştım. Fransa'da bir özgüven sorunum vardı. Bulgaristan'da ve Türkiye'de bana güveniyorlar. Bulgaristan'da takımın yıldızı bendim.

“Küçüklüğümden beri hücum peşindeyim”

Ofansif orta sahada, sağ kanatta, sol kanatta oynamışsın? Neresi senin yerin?

Fransa'da 18 yaş altında oynarken göbekte stoperdim. O mevkide fazla çalım attığım, top kazanıp atağa çıktığım için beni ileri çektiler. Küçüklüğümden beri hücum peşindeyim.

Defansif özelliklerinden senin de şikâyetçi olduğunu duymuştum. Çalışıyor musun?

Daha çok topla oynamayı seviyorum. Büyük takımlara gol atınca çok mutlu oluyorum. Beşiktaş'a attığım golün yeri ayrı. İnönü Stadı'nın atmosferinden çok etkilenmiştim. Fransa'da Nancy takımının yedek kulübesinde otururken kimse benden bahsetmiyordu ama Türkiye'de yaptığım her iyi şeyin karşılığını gördüm.

Futboldan kazandığın parayla ne yapacaksın?

Aileme oradan güzel bir ev almak istiyorum. Aile deyince sadece anne baba diye düşünme, benim çok geniş bir ailem var. Onlar Fas'ta iyi şartlarda yaşamıyor. Kazandığım para onlarındır. Basit bir insanım. Lüks arabalarla, kıyafetlerle işim olmaz. Parayı kolay kazanmıyorum. Boş yere harcayamam.