Fenerbahçe’ye asistçi kaleci: Beiranvand
Önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Persepolis'in kalesini koruyan Alireza Beiranvand'ı kiralamayı planlıyor.
24 yaşındaki kaleci 1 yıllığına kiralanacak. İran milli takımının da formasını giyen Beiranvand Volkan Demirel’in yedeği olması bekleniyor.
İranlı kaleci enteresan oyun tarzıyla biliniyor. Persepolis’in başarılı kalecisi yaptığı asistlerin yanı sıra oyun kurucu özelliğiyle de tanınıyor.
Geriden atakları başlatan isim olan Beiranvand, uzun kaleci atışlarıyla çok sayıda asiste imza attı.
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Son güncelleme: 12:40 | 17.05.2017