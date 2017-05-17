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Şampiyon Lens’i istiyor

Fenerbahçe'nin kalıcı transfer için çalıştığı Jeremain Lens'e Hollanda şampiyonlu Feyenoord talip oldu!
09:3717 Mayıs 2017
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Şampiyon Lens’i istiyor

Hollanda'da 18 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Feyenoord, transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması nedeniyle güçlü bir kadro ile yeni sezona girmek isteyen Rotterdam ekibinin listesindeki oyunculardan birinin de Fenerbahçeli Jeremain Lens olduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin Sunderland'den kiraladığı oyuncu için Feyenoord Genel Menajeri Martin van Geel, “Lens transfer listemizdeki isimlerden bir tanesi. Bizim için biraz pahalı ancak bu transfer gerçekleşirse çok iyi olur” dedi.

Etiketler
Fenerbahçe jeremain lens
Son güncelleme: 09:40 | 17.05.2017
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