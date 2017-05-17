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GALATASARAY
19 Mayıs 2017 20:00
GALATASARAY
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OSMANLISPOR FK
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Galatasaray 3 eksikle çalıştı

Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yasin Öztekin, Hakan ve Cavanda'dan yoksun çalıştı.
22:0217 Mayıs 2017
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Galatasaray 3 eksikle çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra takım halinde hücum kombinasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı bir çift kale maç gerçekleştirildi.

Yasin Öztekin ve Hakan Balta, tedavilerinin ardından takımdan ayrı düz koşu yaptı. Luis Cavanda ise tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Etiketler
galatasaray Hakan Balta Luis Cavanda yasin öztekin
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