Galatasaray yeni Melo’sunu buldu

Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı Felipe Melo’ya benzeyen oyun tarzıyla dikkat çeken Ganalı futbolcu, Cimbom’un transferdeki ilk hedefi haline geldi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, gözünü Juventus'ta forma giyen Kojo Kwadwo Asamoah'a çevirdi. Teknik Direktör Igor Tudor ısrarla orta sahadaki defansif yükü çekecek kaliteli bir futbolcu istiyor. Hırvat çalıştırıcının listesinde en üst sırada yer alan Ganalı orta saha için Futbol Direktörü Cenk Ergün de Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. italyan devi ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Asamoah için tüm şartlar zorlanacak ve ilk etapta 5 milyon Euro bonservis önerisi yapılacak.

ASLA PES ETMiYOR

Galatasaray'ın en büyük problemini orta saha ve savunma direncinin düşük olması olarak belirleyen Tudor, Başkan Dursun Özbek ve yönetime, “Asamoah'ı alırsak bize Melo etkisi yapar. Orta sahada tambir savaşçı ve asla pes etmiyor. Savunmada yaşadığımız sıkıntıları da başlamadan giderecek bir isim” dedi. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki Ganalı yıldız için 4 yıllık uzun süreli bir kontrat ve 3 milyon Euro damaaş teklif edecek. istediği süreleri alamadığı için kulübünden ayrılmayı düşünen Asamoah'ın da cazip kontrata sıcak bakacağı düşünülüyor.

AMK / GAZETE