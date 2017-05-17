Galatasaray’ın efsaneleri biraraya geldi!

Galatasaray Bayramı kapsamında UEFA Kupası'nı kazanan kadroda yer alan futbolcular ile sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları maç yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinlikleri kapsamında 1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray’ın efsaneleri ile yakın dönemin yıldızları gösteri maçı yaptı. 17'şer dakikalık iki devreden oynanan müsabakada futbolcular, parçalı ve beyaz takım diye ikiye ayrıldı. Mücadeleyi beyaz takım 6-5 kazandı. Parçalı takımın gollerini Riera, Necati Ateş, Fleurquin ve Ayhan Akman (2) atarken, beyaz takımın gollerini ise Mustafa Kocabey (2), Evren Turan (2) ve Adrian Ilie (2) kaydetti.

Karşılaşmanın başlangıcını UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde başkan olan Faruk Süren ile şimdiki başkan Dursun Özbek yaptı.

Parçalı Takım Kadrosu: “Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati”

Beyaz Takım Kadrosu: “Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş”

Fatih Terim`den Galatasaray`a ince mesaj! Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, Galatasaray Bayramı'nda sarı-kırmızılıların UEFA zaferiyle yetinmemesi gerektiğini ve yeni başarılara açılma hedefi güdmesinin elzem olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Hagi: Bu başarı kolay gelmez Galatasaray efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, efsaneler buluşmasında açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku Dursun Özbek`ten Süren ve Terim`e plaket Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemin başkanı Faruk Süren ve dönemin Teknik Direktörü Fatih Terim'e plaket verdi. İlgili Haberi Oku