Hagi: Bu başarı kolay gelmez

Galatasaray efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, efsaneler buluşmasında açıklamalar yaptı.

Galatasaray efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılıların Viitorul Constanta'da forma giyen Florinel Coman ile ilgilendiği iddialarına, “Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız” dedi.

Sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Galatasaray Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarihin yazıldığı bir günü andıklarını belirten Hagi, “Avrupa'nın en iyi takımı olduk. Bugünü hatırlamak için buraya seve seve gelirim. Hatırlamak ve birbirimizi görmek için güzel bir gün oldu. Bizim için önemli olan tekrar birbirimizi gördük. Maç önemli maç değildi. Maalesef sakatlığım olduğu için oynayamadım” şeklinde konuştu.

“Bu başarı kolay kolay gelmez”

UEFA Kupası'nda yaşanan başarının kolay gelmeyeceğini vurgulayan efsane futbolcu, “Bu başarının arkasında iyi bir organizasyon olması gerekiyor. Bunun için başarılı olduk. Bunun arkasında böyle bir şey vardı. İleride iyi plan ve projeyle başka bir Türk takımı başarıya imza atabilir” diye konuştu.

“Coman'ı Avrupa'nın önemli kulüpleri takip ediyor”

Kendi takımı Viitorul Constanta'da forma giyen Florinel Coman için de açıklamalarda bulunan Hagi, “Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler takip ediyor. Nereye gideceği belli değil. Bilmiyorum, bakarız” dedi.