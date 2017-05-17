Hakan Balta Osmanlıspor’da!

Sarı-kırmızılı takımda yıllarını geçiren Hakan Balta'nın, Osmanlıspor ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gelecek sezon çok iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Osmanlıspor ilk bombasını patlattı…

HAKAN BALTA OSMANLISPOR’DA

Fanatik’in haberine göre; Mor-Sarılılar, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta’yla her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen düşünülmediği için aldığı teklifleri değerlendiren başarılı oyuncunun, eski hocası Hamza Hamzaoğlu’nun önerisini kabul ederek Osmanlıspor’la ön protokol yaptığı ifade edildi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla açıklanması beklenen anlaşmanın 2 yıllık olduğu gelen haberler arasında.