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GALATASARAY
19 Mayıs 2017 20:00
GALATASARAY
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Hakan Balta Osmanlıspor’da!

Sarı-kırmızılı takımda yıllarını geçiren Hakan Balta'nın, Osmanlıspor ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
08:4717 Mayıs 2017
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Hakan Balta Osmanlıspor’da!

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gelecek sezon çok iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Osmanlıspor ilk bombasını patlattı…

HAKAN BALTA OSMANLISPOR’DA

Fanatik’in haberine göre; Mor-Sarılılar, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta’yla her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen düşünülmediği için aldığı teklifleri değerlendiren başarılı oyuncunun, eski hocası Hamza Hamzaoğlu’nun önerisini kabul ederek Osmanlıspor’la ön protokol yaptığı ifade edildi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla açıklanması beklenen anlaşmanın 2 yıllık olduğu gelen haberler arasında.

Etiketler
Hakan Balta Osmanlıspor süper lig
Son güncelleme: 08:49 | 17.05.2017
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