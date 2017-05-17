Işık Eyigüngör ve Mahmut Uslu’ya ceza!

TBF Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e 3 ay, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya ise 24 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör ile Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya ceza verdi. Kurul, Işık Eyigüngör’e 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası, Mahmut Uslu’ya ise 24 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verdi.

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TBF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün, 09.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde protokol tribününe girmesi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 24. maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 266)

2-E.2017/ 268

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 10.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

-Müsabaka sırasında genel teamül ve ahlaka aykırı tezahürat yapılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.3. maddesi gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında kişilik haklarına ailevi ve manevi değerlere aykırı kötü tezahürat yapılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 28.2.12. maddesi gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında 7 adet ses bombası patlatılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.6. maddesi gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 267)

3-E.2017/ 272

Fenerbahçe Spor Kulübü idarecisi Mahmut Uslu’nun, 14.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Spor Kulübü – Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında; müsabaka görevlilerine yönelik hareketleri ve sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 24 gün hak mahrumiyeti ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 268) karar verilmiştir.”