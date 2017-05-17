İstifa edin çifte bayram olsun

Ali GÜMEN yazdı...

Bundan 17 sene önce Türk futbol tarihinin seyrini değiştiren G.Saray'da artık her 17 Mayıs bayram olarak kutlanıyor. Ne kadar gurur duyulsa, ne kadar kutlansa az kalır. Aradan geçen 17 senelik dönemde sarı-kırmızılı taraftarlar iyiyi de kötüyü de gördü. G.Saray zirveye de çıktı, dibi de gördü ancak son 2 senedeki tablo hiç yaşanmadı. Yıllardır ikinciliğin başarısızlık sayıldığı G.Saray artık Fenerbahçe'yi geçip ligi 3. bitirirse başarı lanse edilecek duruma geldi.

Son 2 senelik döneme kısaca bir göz atarsak, bugüne kadar verilen sözlerin maalesef yerine getirilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun son örneğini de 400 bin metrekare olarak vaat edilen ve üyelerden oy istenirken bu şekilde lanse edilen Riva arazisinin 175 bin metrekare üzerinden 8 Haziran'da satışa çıkacak olması. Bir Galatasaray Başkanı, hiçbir zaman taraftarının isteğini göz ardı edemez, etmemelidir. Çünkü G.Saray gücünü taraftarından alan bir kulüptür, büyüklüğü de buradan gelir. Sizin adını bile duymaktan rahatsız olduğunuz Ünal Aysal der ki, “G.Saray taraftarı istiyorsa yaparım.” İşte sevgisi de, gücü de buradan gelir.

Galatasaray’a üye olma şerefine erişmiş bizlerin bir görevi de ‘taraftar vekilliği'dir aslında… Sesini duyuramayan taraftarların sesi olmaktır. İmza toplayan üyelere kötü gözle bakıldığı, sosyal medyadaki yazıları özel dosya haline getirilerek saklandığı (başta ben) ve bazı üyelerin ihracının istendiği bir ortamda taraftarın ötekileştirilmesi gayet normal geliyor. Ancak sayın Başkan Dursun Özbek'e son kez bir çağrıda bulunmak istiyorum; ‘Hala istifa etmek ve erken seçime gitmek için çok geç değil.'

Çünkü G.Saray sevginiz artık kulübe zarar verir boyuta ulaştı. Eğer istifa eder ve Galatasaray'ı sandığa götürürseniz herkes sizi, geçen başarısız 2 seneye karşın iyi anacaktır. Çünkü istifa da bir hizmettir. Gelecekte sadece ‘başarısız bir başkan' olarak anılmak için önünüzde bir şansınız daha var. Gelin 17 Mayıs G.Saray Bayramı'nda erken seçim kararı alın, çifte bayram yaşansın.