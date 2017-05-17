Kerem Demirbay’ın kararı sosyal medyayı ikiye böldü!

Önce Türk Milli Takımı'nı ardından ise Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay sosyal medyayı ikiye böldü.

Türk Milli Takımı adına oynayacağı duyurulan Kerem Demirbay son dakikada karar değiştirerek Alman Milli Takımı’nı seçti. Bu karar gündeme bomba gibi düşerken Kerem konuyla ilgili “Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak benim için onurdur.

Haberi aldığımda inanamadım. Son bir yılda kendimi geliştirdim Almanya Milli Takımı'na çağırıldığım için çok gururluyum” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA KARARIN ARDINDAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem Demirbay’ın 5 dakika içerisinde karar değiştirip Almanya Milli Takımı’nı seçmesinin ardından ise futbolseverler sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Kerem’in bu kararını desteklerken bazıları ise Kerem’e tepki gösterdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının Kerem Demirbay paylaşımları

Kerem Demirbay şu saatten sonra gelse ne olur ? Gerçekten Türk’üm diyen vatan evladı giymeli ay yıldızlı formayı — KadınFutbolHaberleri (@bayanfutbol) 17 Mayıs 2017

Kerem Demirbay akilli bir futbolcuymus Turk milli takimini secip egolu T.direktorlerin elinde ziyan olacakti.Simdi futbol oynama sansi var. — Dilek Ercanlar (@dercanlar) 17 Mayıs 2017

Kerem Demirbay’ı ülkenin %90’ı tanımıyor ama Alman milli takımını seçtiği için kriz oluyor — BekirAltın (@BKRALTIN) 17 Mayıs 2017

Onur budur Kerem Demirbay. İlhan Mansız ruhu olmadiktan sonra başaramazsin zaten. Onun icin Turk milli takimi daha onemliydi inandi basardi. pic.twitter.com/XGDpCSJbPQ — ridiculous 1213 (@ridiculous_1213) 17 Mayıs 2017

Kerem Demirbay Turnuvalara katilma mucadelesi veren TR’yi mi yoksa turnuvalarda kupa alma mucadelesi veren takimi mi secmeli! Cevap belli! — ozcan (@SPCTR01) 17 Mayıs 2017

Kerem Demirbay efendi Almanya dan teklif gelince gözleri dolmuş ulan hiçmi milli duygularınız yok nasıl gözlerin doluyor — Mehmet Güler (@Memet_Glr) 17 Mayıs 2017

Neymiş “Kerem Demirbay” Türk Milli takımına gelse büyük turnuva oynayamazmış. Hiç bir Türk hiç bir turnuvayı milli formaya değişmez — muttalip (@lark_3802) 17 Mayıs 2017

Kerem Demirbay’ın Milli takımda olmasını çok isterdim ama böyle daha iyi oldu.Emre Çolak, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı daha çok şans bulur. — Muhammed (@imzasamba) 17 Mayıs 2017

80 milyonluk ülkeden en az 20 tane Kerem Demirbay çıkması gerekirken Kerem’in kararının yargılanması saçma. — Nizamoğlu