Manchester City, Şampiyonlar Ligi vizesini garantiledi

Pep Guardiola ile ilk sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, West Bromwich Albion'ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi vizesini aldı.

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City sahası Etihad’ta West Bromwich Albion’ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım rahat bir oyunla 3-1 kazanarak sezonu ilk 4’te bitirmeyi garantiledi.

City’nin galibiyet gollerini 27. dakikada Gabriel Jesus, 29’da De Bruyne ve 57. dakikada Yaya Toure kaydetti. WBA’nın tek golünü ise 71’de oyuna giren Robson-Kanu 87. dakikada kaydetti.

Guardiola’nın öğrencileri bu sonuçla 75 puanla 3. sıraya yükselirek Şampiyonlar Ligi vizesini garantilerken son hafta Watford’u yenmesi halinde direkt gitme hakkı kazanacak. West Bromwich Albion da 45 puanla 9. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester City’ye 2008 yılında Espanyol’dan transfer edilen Pablo Zabaleta da son kez taraftarının önüne çıktı. Arjantinli futbolcu 9 sezon formasını giyip 2 Premier Lig ve 2 Lig Kupası kazandığı takımına veda etti.