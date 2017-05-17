Milli takımda Kerem Demirbay skandalı!

Türkiye için oynayacağı duyurulan Kerem Demirbay, son dakikada karar değiştirerek Almanya'yı seçti. Olay Türkiye'de şok etkisi yarattı.

Türkiye Milli Takımı için oynayacağı açıklanan Kerem Demirbay, son anda karar değiştirerek Almanya’yı seçti. TFF çarşamba günü gündüz vaktinde Demirbay’ın Türkiye için oynayacağını duyurdu. Birkaç saat sonra Demirbay’ın adını Almanya Futbol Federasyonu paylaştı.

Son dakika açıklaması yapan Kerem Demirbay, “Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak benim için onurdur. Haberi aldığımda inanamadım. Son bir yılda kendimi geliştirdim, Almanya Milli Takımı’na çağırıldığım için çok gururluyum” diye konuştu.

TFF`den son dakika Kerem Demirbay açıklaması! TFF, son dakikada karar değiştirerek Türkiye yerine Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Türk Milli Takımı’nı seçtiği belirtilen, ancak açıklamanın üzerinden 1 saat bile geçmeden Almanya Milli Takımı’nı tercih eden Kerem Demirbay, son dakikada kararını değiştirdiğini belirterek, “Almanya Milli Takımı’nı seçtim” ifadelerini kullandı.

Önce Türk Milli Takımı’nı, 1 saat sonra da Almanya Milli Takımı’nı seçtiği açıklanan Kerem Demirbay, konuyla ilgili olarak çok fazla açıklama yapmak istemediğini söyledi. Fanatik’e konuşan Hoffenheim’ın 23 yaşındaki oyuncusu, “Son dakikada kararımı verdim ve Almanya Milli Takımı’nı seçtim. İki tarafa da ayıp olacak ama ben Almanya Milli Takımı’nı seçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanya’yı seçtim, bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. İki Milli Takım da beni istedi. Son kararımı verdim o da Almanya oldu” ifadelerini kullandı.Kerem, konuyla ilgili olarak ailesinin etkisinde kalıp kalmadığının sorulması üzerine de, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.

Almanya Milli Takımı kadrosuna çağrıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Demirbay, Hoffenheim’ın internet sayfasına şunları söyledi: “Joachim Löw tarafından Konfederasyon Kupası kadrosunda çağrıldığım için çok mutluyum. Sonuçta burada doğan ve büyüyen biri olarak Alman Milli Takımı forması giymek hayalimdi. Bu hayalimi gercekleştirdiğim için ve Almanya Milli Takımına çağrıldığım için gurur duyuyorum”

Almanya Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

FATİH TERİM: BİZ HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPTIK

Almanya Bundesliga’da forma giyen Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türkiye ile Almanya arasında sorun oldu.

TFF Kerem Demirbay’ın Türk milli takımı forması giyeceğini açıklarken, Almanya Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay’ı kadroda gösterdi.

TFF’den bugün gelen açıklamada; “Hoffenheim’da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti. Fatih Terim’in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay’ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor” denildi.

Bu konuda bugün Florya’da UEFA Kupası kutlamalarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise ;

“Löw’ün bizim oyuncularımızı istemesi bizi mutlu ediyor ancak Kerem konusuna gelirsek son 1 senedir çok hızlı ve iyi bir ilişki kurduk. Yardımcı hocalar sonra benimle görüştü. Ailesi ile görüştük. En son 2 gün evvel Kerem’in bize FIFA’ya gönderilmek üzere Türk milli takımında oynamak istediğini belirten bir yazısı vardı. Ayrıca Hoffenheim kulüben resmi yazı gönderim. Kendi resmi sitelerinde de bunu yayınladılar, ancak bir kaç saat sonra geri çekmişler. Her ne hikmetse anlayamadık” şeklinde konuştu.

Terim’in dediği gibi Hoffenheim yazıyı sitesinden kaldırdı. Almanya Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay’ı kadrosunda gösterdi.

TFF şimdi Kerem’in imzaladığı ve FIFA’ya gönderilen ıslak imzalı dilekçeyi sunmaya hazırlanıyor.

Benzer bir konu Mesut Özil davasında da yaşanmış, Terim ve ekibi Mesut Özil için çaba göstermiş ancak Özil , Almanya Milli takım forması giymişti.