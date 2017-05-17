Rıdvan Dilmen Yıldırım Demirören’i istifaya davet etti

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i eleştirdi ve onu istifaya davet etti.

TRT Spor’da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında haftanın değerlendirmesini yapan yorumcu Rıdvan Dilmen, çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e görevi bırakma çağırısı yapan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını söyledi ve Quaresma hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Yönetim kurulu kararıyla, kurullar karar veriyor diyorum ben. Manipülasyon yapıyorlar diyorum ben. Rapoları aldırıyorlar diyorum ben. İddia ediyorum. Ne kadar tehlikeli değil mi? İspat et derler adama. Hadi yalan söylüyorsun, ispat et desinler ben de edeyim. Derhal bıraksınlar. Lütfen rica ediyorum, kesinlikle ve kesinlikle bırakmalılar. Türk futbolunun yakasından düşsünler artık. Yazık olacak önümüzdeki senelere.

Yıldırım Bey iyi bir iş adamısınız. Yarın bir gün sporun içinde kalırsınız, ne yaparsınız bilmiyorum ama çekilin. Al bütün kadrolarını, kurullarını murullarını sezon bittiği zaman, vedalaş. Vedalaşın ayıp oluyor. Ayıp oluyor, insanlarla alay ediyorsunuz. Bu seyirci ondan kaçıyor, söyleyeyim size.

Beşiktaş kadar bu sezon Başakşehir de kullandı hakemlerin avantajlarını. Sebebi de belli, Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı.

KOCAMAN GELECEK

Benim bildiğim kadarıyla Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye gelecek.

Üç kulüp açıklama yaptı, 4 milyar TL borçları var. 3 Büyük İstanbul kulübünde 4 milyar TL borç var. Bunun 250 binini devlet affetti. 4 milyar TL’den bahsediyorum. Trabzonspor’u da koyalım, hadi 500 diyelim, 4 kulübün toplam borcu 4.5 milyar TL. Daha onlarca kulüp var. Bu paralar nasıl ödenecek? 9’a mı çıkacak? Umurunuzda mı, değil mi? Kulüpler Yasası oradan engelleyemezse olmaz. Bu seçim taslağını değiştirmeden; beni Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Fikret Orman oturup da deviremezler.