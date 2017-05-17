TFF’den son dakika Kerem Demirbay açıklaması!

TFF, son dakikada karar değiştirerek Türkiye yerine Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kerem Demirbay konusunda açıklama yaptı. Açıklamada genç oyuncunun süreci normal bir şekilde işlerken, son dakikada karar değiştirildiği vurgulandı.

İşte o açıklama:

Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay’la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır.

Aşağıda Kerem Demirbay’ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı’nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu ‘son dakika’ kararını değiştirdiğini duyurmuştur.

Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı’ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.

TFF Kerem Demirbay’ın resmi imzalı belgesini de sitesinden paylaştı: