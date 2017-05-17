Tudor listeyi verdi! 2 isim kesin yolcu…

Yenilen basit goller sonrasında defansın göbeğine iki tane uzun boylu ve güçlü stoper isteyen Hırvat teknik adam, eldeki mevcut oyuncuların bir kısmı ile vedalaşılması gerektiğini rapor etti.

Şampiyonlar Ligi şansı kalmayan G.Saray'da hemen yönetim tarafından görevlendirilen Futbol Direktörü Cenk Ergün, Teknik Direktör Tudor'un belirlediği oyuncular üzerinden çalışmaların ikinci turuna çıktı. Lukas Podolski'nin ayrılacak olması nedeniyle forvet transferi öne çıkarken, Hırvat çalıştırıcının yönetimden ısrarla iki tane güçlü ve uzun stoper istediği ortaya çıktı.

7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sarı-kırmızılı yönetim bu sezon milli takımın iki stoperi Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'a toplamda 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak başarılı teknik adam verdiği raporda yenilen basit golleri işaret ederek 2 tane yabancı ve sistemine uygun stoper istedi. Sezon sonunda Hakan Balta ve Aurelien Chedjou ile yollarını ayırmaya hazırlanan G.Saray'ın elinde Koray Günter, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz kalacak.