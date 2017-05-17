UEFA beklenen değişikliği yaptı!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında kupa seremonisinde değişikliğe gitti.

AMKSPOR – Eski UEFA Başkanı Michel Platini’nin kendi futbolculuk döneminden yola çıkarak kupa seremonilerini tribüne almıştı. Birçok kesim tarafından eleştirilen karar bu sezon yeniden tarihe karışıyor.

İlk olarak 24 Mayıs’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, şampiyon olan takıma kupayı ve futbolculara madalyalarını saha içerisinde verecek.

Saha içerisinde kurulacak platformda seremoninin gerçekleşmesindeki neden olarak ise hem futbolcuların sahada başarılarını kutlamaları hem de izleyenler için daha iyi bir açı olması gösterildi.