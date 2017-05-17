Ümit Akbulut Mario Gomez’i de dolandırmış

Fenerbahçeli Van der Wiel'i dolandırdığı iddiası ile gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut'un Mario Gomez'i ve iki kulübü daha dolandırdığı iddiası var.

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van der Wiel’in ‘Beni 4.5 milyon dolar dolandırdı’ şikâyeti üzerine önceki akşam Sinan S. ile birlikte gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut’un mağdurları artıyor.

Futbolcu Van der Wiel'in, ‘Beni dolandırdı' diyerek şikâyetçi olduğu menajer Ümit Akbulut'un, Almeida, Amrabat, Gomez ve iki kulübü daha dolandırdığı iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, Akbulut’un Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Hugo Almeida’nın yanı sıra eski Galatasaraylı Nordin Amrabat ile Lübnanlı ve Taylandlı iki spor kulübünü de dolandırdığı ileri sürüldü.

Lübnanlı kulübün avukatı da Emniyet Müdürlüğü’ne gidip bilgi aldı.

Van der Wiel’in, Galatasaray’da oynayan Lukas Podolski gibi tanınan bir markaya sahip olmak için kendisinden yardım istediğini söyleyen Akbulut, 4.2 milyon dolara anlaştıkları işi erteleyince kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü.