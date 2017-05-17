Van der Wiel’in parasıyla striptiz kulübü açacaklardı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Der Wiel'in dolandırılması konusunda dikkat çekici bir detay daha günyüzüne çıktı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, birlikte iş yapmak vaadiyle kandırıldığını ve 4,5 milyon dolar parasının alındığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Avukatı ve kız arkadaşı ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Van der Wiel, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 2 saat boyunca kalarak şikayetiyle ilgili ifade vermişti. Şikayet üzerine harekete geçen polis dün akşam saatlerinde şüpheliler Ümit Akbulut ile Sinan S.yi gözaltına almışlardı.

Akbulut, bu miktarı Fener’in yıldızından aldığını onaylarken, mevcut bir sözleşme olduğunu ve hukuka aykırı bir durum olmadığını savunmuştu. Akbulut, dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather’in, Van der Wiel için çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları reddetmişti. Bu sürpriz ve flaş gelişme sonrası Mayweather’ın, Van der Wiel’den aldığı parayı nasıl değerlendireceği merak konusu olmuştu. O sorunun yanıtı kısa bir süre önce ortaya çıktı. Mayweatler, bir striptiz kulübüne yatırım yapma kararı aldı. Peki nasıl bir striptiz kulübü?

Ümit Akbulut Mario Gomez`i de dolandırmış Fenerbahçeli Van der Wiel'i dolandırdığı iddiası ile gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut'un Mario Gomez'i ve iki kulübü daha dolandırdığı iddiası var. İlgili Haberi Oku

Dünyaca ünlü boksör, Amerika sınırları içerisinde yapacağı bu yatırım için bir de ilan yayınladı. İlanda dikkat çeken bir detay var! O dikkat çeken detay ise Mayweather’ın, striptiz kulübünde çalıştıracağı kızlar için koyduğu şart. Mayweather’in profesyonelleri, internet üzerinden verilen ilanda striptiz kulübünde çalışaçak kadınlar için 21 yaş şartı koydu. Peki neden? İnternete verilen ilanda, sigorta şartlarından bahsedilirken iş başvurusunda bulunacak kadınların 21 yaşından büyük olması istendi.

Bu isteğin nedeni ise Amerika yasaları.. Birçok eyalette, striptiz kulüplerde çalışacak kadınların 21 yaşın üstünde olma zorunluluğu var. Ünlü boksörün, yatırım yapacağı striptiz kulübün isminin de ‘Girl Collection / Kız koleksiyonu’ olacağı duyuruldu. Birçok ünlü ismin davetli olarak katılacağı açılış töreninin de bu ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.