Yakın Doğu Üniversitesi sezonu 3 kupayla kapadı

Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonunun lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurocup şampiyonluğu sonlandırdı.

Bu sezon başında yeni bir oluşumlu lige katılan Yakın Doğu Üniversitesi, mükemmel bir sezonu geride bıraktı. Yakın Doğu, ilk olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nı finalde Bellona AGÜ’yü 76-62’lik skorla geçerek kazandı. Daha sonra Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Yakın Doğu, Bellona AGÜ’yü 73-69 ve 63-58'lik skorla geçerek, Eurocup'ta şampiyon oldu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş'ı geçerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlileri de seride 3-2 yenen Yakın Doğu ligde de kupayı müzesine götürerek, tarihi bir başarı elde etti.