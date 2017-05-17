Zafer Kalaycıoğlu: Bayrağı Türkiye’de de en tepeye diktik

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek, "Yakın Doğu Üniversitesi’nin bayrağını Avrupa’da en tepeye dikmiştik. Şimdi Türkiye’de de en tepeye diktik" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Müthiş mücadele ettiler. İki maçı kazandık, oradaki iki maçı kaybettik. Bunlar beklediğimiz şeylerdi. Çünkü sene başından beri ev sahibi olma avantajından bahsediyorduk. Ligi de birinci bitirdik. Bu maçı pat diye kazanmadık. Sadece son anda kazanmadık. Biz bunları hak ettik. Türkiye Kupası'nı kazandık. Eurocup'ı kazandık. Gereken cevabı da sahada verdik. Hepsine helal olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar devam eder” şeklinde konuştu.

“Saha dışında yaşanan olaylar beni ilgilendirmiyor”

Saha dışında yaşanan olayların kendisini ilgilendirmesini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Ben burada profesyonel olarak çalışıyorum. Görevimi iyi yaptığıma inanıyorum. Hak ettiğimize inanıyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını Avrupa'da en tepeye dikmiştik. Şimdi Türkiye'de de en tepeye diktik” diye konuştu.