Hidayet Türkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye teşekkür

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Esma Sultan Yalısı'nda düzenlediği davetteki konuşmasında Fenerbahçe'ye final four heyecanını yaşattığı için teşekkür etti.

Turkish Airlines Euroleague 2017 Final Four organizasyonu bu yıl 19- 21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun, tüm dünyanın takip ettiği bu önemli Uluslararası spor organizasyonun sahibi Euroleague ve ligde mücadele edecek tüm kulüplerin onuruna düzenlediği davet Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen geceye spor, iş ve cemiyet hayatından bir çok kişi katıldı. Türkiye’nin bu derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce 2012 yılındaki Turkish Airlines Euroleague Final Four süresince basketbolun efsaneleriyle birlikte yaşadığımız heyecanı, Türkiye’de basketbol yılı olarak ilan ettiğimiz 2017’de yeniden tüm İstanbullulara, Türkiye’ye ve tüm dünyadaki basketbol severlere bir kez daha yaşatacak olmanın sevinci ve gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu yıl her zamankinden daha büyük mücadele ve rekabete sahne olan Turkish Airlines Euroleague, İstanbul’daki Final Four organizasyonuyla muhteşem bir kapanış yapacak. TBF olarak Final Four’da şampiyonluk için mücadele eden tek Türk takımı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. Turkish Airlines Euroleague Istanbul Final Four organizasyonunun; son maçın son saniyesine kadar salonlardaki binlerin ve ekran başındaki milyonların nefes nefese izleyeceği, sportmence rekabetin ve basketbolun güzelliklerinin ayakta alkışlanacağı bir turnuva olmasını diliyorum.”