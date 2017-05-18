Adnan Örnek: Antalyaspor maçı puanlar almamız gereken bir maç

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Beşiktaş maçındaki mücadelelerini Antalyaspor maçında sürdürmeleri gerektiğini belirterek, "Bizim için de puanlar almamız gereken bir maç. Biz de elimizden geleni sahada göstereceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Adnan Örnek haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı. Özlüce Tesisleri’nde yapılan toplantıda Bursa'da karşılaştıkları Beşiktaş maçına değinerek sözlerine başlayan Adnan Örnek, “Muhteşem bir atmosfer vardı. Sahada mücadele eden oyuncularımız haftalar sonra inanılmaz tablo sergiledi. Bu gösterdikleri mücadeleden dolayı çok memnunuz. Bu mücadelenin Antalyaspor maçıyla devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş maçına özgü bir şey olmasın. Atmosfer bizi tetikledi ama artık bu mücadelenin son haftalarına kadar devam etmesini istiyoruz. Antalyaspor maçı bizim için de onlar için de çok önemli. Avrupa hedefleri var. İyi bir takım kurdular. Bütçe de ayırdılar. Bazı şeyleri doğru yaptığınızda karşılığını alıyorsunuz. Saygıyı hak eden bir takım. İstikrarla ligin sonuna kadar geldiler. Bizim için de puanlar almamız gereken bir maç. Biz de elimizden geleni sahada göstereceğimize yürekten inanıyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Bursa şehri ve Bursaspor'un oyuncuları bu dayanışmayı sahada gösterecek. Sakatlıklar baya canımızı sıktı. Sakatlar inşallah en kısa zamanda iyileşirler. Onun için her türlü çabayı sarf ediyoruz” dedi.

“Pablo, Bilal, Aziz, Emre ve John için net bir şey ortaya koyamıyoruz”

Takımda sakatlığı bulunan oyunculara ilişkin de bilgiler aktaran Örnek, “Batalla antrenmanlara çıkıyor ama tam olarak iyileşmedi. Bugün ya da yarın dönmeleri bekliyoruz. Dönmezlerse elimizdeki oyuncularla savaşacağız. Pablo, Bilal, Aziz, Emre ve John için net bir şey ortaya koyamıyoruz. Bugün veya yarın belli olacak” diye konuştu.

“Beşiktaş maçında futbolcular özgüven kazandı”

Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmada Beşiktaş maçındaki istek ve arzuyu beklediğini ifade eden Örnek, “Beşiktaş maçında futbolcular özgüveni kazandılar. Dünkü antrenmana bu yansıdı. Artık iki maça da ayrı gözle bakmak lazım. Antalya maçında da aynı isteği ve arzuyu futbolculardan bekliyorum” dedi.

“Beşiktaş gibi bir takıma karşı bunu yapmak cesaret işi”

Genç oyuncu Sinan Bakış'ın performansını nasıl bulduğunun sorulması üzerine deneyimli teknik adam, “Sinan uzun zaman oynamadı. Bu kadar sakatlığa rağmen Beşiktaş maçında 3 forvetle oynadım. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bunu yapmak cesaret işi. Hem fizik olarak hem kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Beşiktaş maçına savunma yapayım, Beşiktaş bize gol atmasın diye düşünmedim. Beşiktaş'a nasıl gol atabiliriz diye düşündüm. Oyuncularımın performansından memnunum. Sinan da buna dahil. Uzun zamandır oynamıyordu. Bize göre yaptıkları işler önemli. Sinan'dan verim aldık. Görevini başarıyla yaptık. Bu kadar sakatlığa rağmen içimizde alternatif oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Psikolojik açıdan sıkıntı yaşamış bir kadro ama değerlerinin farkına varsınlar”

Örnek, “Bursaspor taraftarının onlardan beklentileri sahada mücadele etmeleri. Bursa taraftarına yakışır şekilde mücadele etmelerini istiyorlar. Bu kadar puanı bu oyuncular topladı. Bence biraz silkelendiler. Silkelenmeleri de lazım. Kaliteli bir kadro. Psikolojik açıdan sıkıntı yaşamış bir kadro ama değerlerinin farkına varsınlar. Ben buna inanıyorum” dedi.

“Gidişattan memnunum”

Kadrolarında yer alan genç isimlere de şans vereceğini aktaran Örnek, “Kadromuzda Mert, Furkan, Rüştü gibi genç oyuncular var. Furkan bu hafta kadrodaydı. Furkan'ı da ben sahada görmek istiyorum. O da bir sürpriz olabilir. Mert'in hafif bir sakatlığı vardı. O geçince onu da görebilirsiniz. Zaten 1 yıl içinde Bursaspor'da baya genç oyuncu vardı. Ben zaten genç oyuncuları oynatıyorum ve bundan sonra da oynatmaya devam edeceğim. Bursaspor kadrosunda yer alıyorsanız Bursaspor'un oyuncususunuz. Gençlerin bu ayrımdan sıyrılmaları lazım. Onlar da iyi birer Bursaspor oyuncusu. Altyapıdan da oyuncu gelebilir. Ben gidişattan memnunum. Beşiktaş maçı ve bu hafta özellikle memnunum” şeklinde konuştu.

“Sercan benim oğlum gibidir”

Golcü isim Sercan Yıldırım ile Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında tartışma yaşadıklarına ilişkin çıkan haberlere de açıklık getiren deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sercan benim 11-12 yaşından beri öğrencim. Bursaspor'daki herkes Bursasporluluk bilincini ve Bursaspor'un tarihini bilmek zorunda. Bu çok önemli. Sahada bir savaş varsa oyuna sonradan giren her oyuncunun buna katkı sağlaması lazım. Beşiktaş maçında da bunu yaşadık. Mücadele etmeyen herkes için aynı tepkiyi verebilirim. Futbolcular da benim ne kadar samimi olduğumu biliyorlar. O tepki de çok doğal. Sercan da benim oğlum gibidir. Çok daha iyi yerlerde de olması gerekirdi. Çalışsın ve iyi seviyeye gelsin ve bizi de mahcup etmesin. Ben burada olduğum sürece beraber çalıştığım herkesin Bursasporluluk ruhuyla çalışmasını istiyorum. Benden sonra o kötü alışkanlıklarına geri dönebilirler.”