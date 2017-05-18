Advocaat’tan çok ilginç açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir'e yenildikleri maçtan sonra ilginç açıklamada bulundu!

Ziraat Türkiye Kupası’na Başakşehir mağlubiyetiyle veda eden Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, maçtan sonra konuştu. Hollandalı teknik adam penaltı atışlarında gelen fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini ancak başaramadığını söyledi. Hollanda Milli Takımı ile anlaşmayan varan Advocaat ise çok ilginç bir açıklama yaparak 2 maç daha burada olacağını ancak 34. hafta için durumu bilinmezlikte bıraktı.

Advocaat’ın sözleri şöyle;

“Çok üzücü bir skorla ayrılıyoruz. Bizim için zorlu maçtı. Öyle bir duruma geldik ki, o kadar şansı değerlendiremedik! Penaltılarda 3 kez şans bize geldi ancak gerekeni yapamadık!

Maçın ilk yarısında Emre’nin golüne kadar oyun dengede gidiyordu. İki takımın da pozisyonu vardı. 1-0 geriye düşünce onların istediği oyuna döndü maç. Fiziksel açıdan sorunlar yaşayan oyuncularımız oldu. Maçı penaltılarda bitirme şansı geliyorsa bu seviyede bitirmelisiniz maçı!

Sözleşme durumunu başkanımızla görüşmemiz lazım. Ama bilinmesi gereken önümüzdeki 2 maçta buradayım.”