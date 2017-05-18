Ahmet Çakar: PFDK emir ve talimat ile iş yapıyor!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta forma giyen Quaresma ve Talisca üzerinden PFDK'ya sert eleştirilerde bulundu.

Ahmet Çakar, Beşiktaşlı futbolcular Quaresma ve Talisca için sıra dışı sözler sarf etti. Quaresma’ya kart gösterilememesini yorumlayan eski hakem Çakar, Talisca’nın sevk maddesinin 2 ile 5 maç ceza gerektirdiğini söyledi ve 1 maç ceza veren TFF kurullarının diplomalarına ihanet ettiklerini savundu.

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Çakar önce Quaresma için şu ifadeleri kullandı:

“2 nedeni var bunun. 1, ya maçaları yemiyor ya da üst akıl , hakemlere atma diyor!.. Üst akıl tıpkı o üst akıl Profesyonel Disiplin Kurulu üyelerine bunu böyle yapacaksınız lan diyor ya. Belki de o üst akıl hakemlere bu sene Beşiktaş’ın şampiyonluğa ihtiyacı var Quaresma’yı atma diyor… Bunu bir zamanlar Melo için yapıyorlardı. Kırmızı kart görmeden ülkeyi terk etti neredeyse Melo. Bu sene Quaresma dokunulmaz. Onun için bunlar ne getirir biliyor musun? Beraberinde Türk futboluna olan güveni sıfırlar. Türk futbolunun ahlakına olan saygıyı sıfırlar. Mesela biri bana dese ki sen emir ve talimatla yorum yapıyorsun bu benim için çok acıdır. Profesyonel Disiplin Kurulu üyelerine emir ile, talimat ile iş yapıyorsunuz diyorum. Bu çok ağır bir durumdur, hakaret değildir ama üzücü bir eleştiridir.

Ben oradaki insanların çok büyük paralar aldığını düşünmüyorum maaş olarak falan ama demek ki oranın onlara kazandırdığı başka bir maddi ve manevi bir güç var ki o yeri kaybetmemek amacıyla üst akılın verdiği emirleri uygulayan Profesyonel Disiplin Kurulu ile karşı karşıyayız. Bunu hakemler niye böyle bir emir ile karşı karşıya gelmesin. Hakemler çok namuslu da Profesyonel Disiplin Kurulu üyeleri bu konuda çok mu esnekler. Hayır aynı milletin insanlarıyız.”

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“TFF KURULLARI DİPLOMALARINA İHANET EDİYOR”

Talisca’nın sevk maddesinin 2-5 maç olduğunu belirten Ahmet Çakar, TFF kurullarının diplomalarına ihanet ettiklerini de söyledi. 10 numara muhabbet kanalına yaptığı sıra dışı yorumda Çakar’ın Talisca’ya verilen ceza ile ilgili açıklaması şöyle:

“Eyyy Türkiye’deki kurumlar, kurullar, Profesyonel Disiplin Kurulu Hukukçu Üyeleri size sesleniyorum!..Sen düşün 35-40 yaşındasın, hukukçusun, hukuk diploman var ve birileri sana emir veriyor. Talisca’ya 1 ver, Volkan Babacan’a 1 ver ötekine 3 verebilirsin. Sen böyle bir şey için kendini nasıl kullandırabilirsin? Aslını inkar edercesine, diplomana ihanet edercesine, böyle bir etik dışı meslek ahlakına, onuruna hiç uymayacak bir davranışa nasıl izin verirsin? Şimdi onlara soruyorum Volkan Babacan’ın vurduğu görüntülerde çok net. Aleniyet kazanmış olmasına rağmen Türkiye’de gözü gören herkesin “aa bak bu sakallı efendim sakallı adam da vurdu” dendiği bir ortamda Volkan Babacan vurmadı ona 1 maç verelim ve onu kılıfına nasıl uyduralım. İşte o üst akıl diyor ki dayak yiyen muhabirine sen de vurmadı de bu işi kılıfına uyduralım. Kılıfına uydurup 1 maç çünkü ona yukarıdan talimat geldi. Şimdi gelelim Talisca’ya. Van Persie dil mil çıkardı, 3 maç aldı. Talisca orta parmak hareketi yaptı 1 maç aldı. Ona emir nereden geldi. Bak Talisca’ya vermemiz gereken en az 2-3 maç. Numune var. Van Persie’ye dilden 3 maç verdik. Kardeşim veremezsin Talisca’ya… Beşiktaş’ın önümüzde 4 maçı var, Talisca’ya ihtiyacı var bir maçta boğun işi…”