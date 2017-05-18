Altay’da coşkulu kutlama

Spor 3'üncü Lig 1'inci Grup play off finalinde Kocaelispor'u yenerek 2'nci Lig'e yükselen Altay, 15 yıl sonra gelen kupayı Bostanlı Tren Resto & Bar'da düzenlenen gecede kutladı.

Altay’ın Eski yöneticisi Umut Köroğlu’nun ev sahipliğini yaptığı yemekte eski başkanlar, yöneticiler, mevcut yönetim, teknik heyet ve futbolcular eşleriyle birlikte keyifli saatler geçirdi. Geceye Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge, eski başkanlardan Niyazi Konuşmaz, Mehmet Erdoğan, Aslan Savaşan, Erdinç Altınyeleklioğlu, Melih Tunç Tandoğan ve Ömer Hızlıok ile camianın önde gelen isimleri katıldı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, 2’nci Lig kapısını aralamaları ile birlikte Altay’ın yeniden hak ettiği yer olan Süper Lig’e doğru yükselişe geçtiğini kaydetti. Elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, yakalanan birlikteliğin yeni dönemde en büyük güç olacağını belirtti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Tözge, Teknik Direktör Cüneyt Biçer’e, Sportif Direktör Özden Töraydın ise Altay 1914 Taraftarlar Derneği Başkanı Deniz Gökkaya’ya plaket verdi. Kaptan Murat Uluç için doğum günü pastası kesilen gece, hep bir ağızdan Altay Marşı’nın söylenmesiyle son buldu.