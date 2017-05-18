Arda Turan’a THY baskısı!

Barcelona'nın resmi sponsorları arasında olan Turkish Airlines, Çin pazarında söz sahibi olmak istiyor. Arda Turan'ın Çin kulüplerine transfer olmasını isteyen havayolu firması, transferin gerçekleşmesi durumunda o kulübe sponsor olacak.

Barcelona’da top koşturan temsilcimiz Arda Turan’ın geleceği hala belirsizliğini koruyor. Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde hala istenen adam olan 30 yaşındaki milli futbolcuya Uzak Doğu’dan daha büyük bir ilgi var.

İngiltere Premier Lig’den Arsenal’ın yakında takip ettiği başarılı futbolcu için Barça’nın 25 milyon Euro bonservis istediği ifade ediliyor.

TURKISH AIRLINES DEVREDE

Öte yandan Arda Turan’ın olası transferinde beklenmedik bir yerden sürpriz bir hamle geldi. Barcelona’nın sponsoru olan Turkish Airlines, yıldız oyuncunun bir Çin kulübüne transfer olması durumunda o kulübe sponsor olacağı belirtildi.

Çin pazarında söz sahibi olmak isteyen havayolu firması, Arda Turan’ın transferini stepne olarak kullanma peşinde.

ARDA İSTEMİYOR

Geçtiğimiz yıllarda Çin’den gelen tüm cazip teklifleri elinin tersiyle iten Arda Turan’ın ilerleyen zamanlarda nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Hala üst liglerde forma giyme arzusu taşıyan milli gururumuz, bedeli ne olursa olsun Çin’e gitmeye sıcak bakmıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Arda Turan’ı Atletico Madrid’den Barcelona’ya getiren Luis Enrique’nin sezon sonu takımdan ayrılacak olması, Arda’nın da geleceğini tartışmalı hale getirdi. Takımıyla 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan dünya yıldızı oyuncunun kaderinde yeni gelecek olan teknik direktörün görüşü belirleyici olacak.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER