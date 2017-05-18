Aysel Özgan sporla engelleri aştı

Engelli Olimpik sporcu Aysel Özgan, sporun kendisine kattığı yaşama azmini ve bundan sonraki hedeflerini anlattı.

Çocukluğunda geçirdiği felç nedeniyle belden aşağısı tutmayan engelli atıcı Aysel Özgan, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.Bursa Yıldırım Belediye Spor Kulübü sporcusu Özgan, çalışmalarına bir süre ara vererek geldiği memleketi Giresun'da moral depoluyor.Giresun’da omuriliğinde kemik açılması teşhisiyle boynundan iki kez ameliyat edilen Özgan’ın, belinden aşağısı felç oldu. Engelli kaldıktan sonra uzun süre başkalarının yardımıyla yaşama tutunan Özgan sporun kendisine özgüven kattığını, artık kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebildiğini söyledi.

“Sporcu olmayı bile düşünmezken…”

Sporcu olmayı dahi aklından geçmezken önce milli, ardından olimpik olduğunu anlatan Özgan, “Benim aklımdan asla böyle bir başarı değil sporcu olmayı dahi hayal edemezdim. Giresun’da bir kamu kuruluşunda memurluk yaparken 2004’te düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarını izlemeye gittiğimde tesadüfen kendimi yarışmanın içerisinde buldum. Arkadaşlarımın ısrarıyla, yarışmada bir de kadın sporcu olsun düşüncesiyle lisansı çıkarılarak yarışmaya katıldım. Bu benim için dönüm noktası oldu. Bu yarışmada iyi bir performans ortaya koyunca bir yıl sonra çağrıldığım seçmelerde Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı’na davet edildim. Ardından ise Avrupa, Dünya ve 2008, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunlarındaki başarılar birbirini takip etti” diye konuştu.

Spor yaşama bağladı

Yeni hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu ifade eden Özgan, çalışmalara şimdiden başlayacağını söyledi. Sporun hayata tutunmasında çok önemli bir yeri olduğunu kaydeden Özgan, “Önceden dışarı çıkmaya dahi korkuyordum. Çıkarken de etrafımda bir çok yardımcı olacak insan oluyordu. Spora başlayınca kendime özgüvenim geldi. Kimsenin yardımına dahi ihtiyaç duymadan caddede sokakta dolaşabiliyor istediğim zaman parka, bahçeye gidebiliyorum. Kendimi bedensiz engellilerden farklı asla görmüyorum” şeklinde konuştu.

“Başarımın sırrı pozitif düşünmek”

Sporda başarılı olmasının sırrını da açıklayan Özgan, “Her şeyde tek ihtiyacımız olan pozitif düşünmektir. Pozitif düşünüyorsan, moral ve motivasyonun yerindeyse birazda yeteneğin varsa başarı peş peşe geliyor. Asla stres ve baskı altında olduğunu düşünmeyeceksin. Ben çalışmalarımı moral ve motivasyon içerisinde yaptığım sürece başarıma da olumlu etkisi oluyor. Bana göre sporcunun başarılı pozitif düşünceli olmasıdır. Ancak bunu yapabilmek için çalıştığın ortam ve çalışma imkanı sağlayan kuruluşlarda çok önemlidir. Bu noktada sporcusu olduğum Yıldırım Belediye Başkanına ve Spor Kulübü Başkanına çok teşekkür ederim. Yıldırım Belediyesi hem manevi hem de maddi desteğiyle yanımda oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hedeflerim devam edecek”

Olimpiyat Şampiyonu olmasının hedeflerinin sonu olmadığını da söyleyen Özgan, “Geçmişte birçok yarışmaların aynı sıra bir çok defa olimpiyatlara katılma şansı yakalayan tecrübeli bir sporcu olarak 2020 olimpiyat oyunlarında da ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. Ancak bu hedefimin elbette sonu olmayacaktır. Herkesin amacı ve hedefi Olimpiyat Şampiyonu olmaktır. Ancak ben bu hedefimden sonra da yeni hedefler için çalışacağımı düşünüyorum. Sağlığım elverdiği sürece bu spora devam edeceğim” dedi.

Başkan Edebali: Çok güzel örnek teşkil edecek başarılar elde etti

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, Özgan’ın başarıları ile ilgili olarak, “İlçemizi ideal bir şehir yapmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz. O ideal şehir hedeflerimizden bir tanesi de Yıldırım’ı spor şehri yapmak. Genç nüfusumuz bu potansiyelimizi daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Aysel kardeşimiz, atıcılıkta gerçekten büyük başarılara imza attı. Yıldırımlı gençlerimize ve engellilerimize de çok güzel örnek teşkil edecek başarılar elde etti. Hiçbir başarı ulaşılamayacak bir seviyede değil. Başarının olmazsa olmaz şartı çalışmak ve istemektir. Aysel kardeşimiz de bunu yaptı ve ürününü de bizlere hediye etmiş oldu. Dünya ikinciliği getirdi, olimpiyatlarda altıncılık getirdi. Bugün de dünya şampiyonluğunu getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz ve spor şehri Yıldırım hedefimiz doğrultusunda gerek amatör sporlarda gerekse büyük organizasyonlarda başarı elde eden sporcularımızı hem teşvik ediyoruz hem de onların başarılarıyla övünüyoruz. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.