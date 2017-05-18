Başakşehirli oyuncular Volkan Demirel’in penaltısıyla dalga geçti

Başakşehirli Attamah ve Volkan Babacan, penaltılara giden maçta topun başına geçen ve ilginç koşusu ve vuruşuyla topu dışarı atan Volkan Demirel'in penaltısıyla dalga geçti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe‘yi normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 10’a 9 yenerek adını finale yazdırdı. Penaltı atışlarında eşitliğin uzun süre bozulmaması üzerine iki kaleci Volkan Babacan ve Volkan Demirel birbirlerine penaltı atışı kullanmış, Babacan’ın penaltıyı kaçırması üzerine turu geçme şansı Demirel’in ayağına gelmiş ama o da penaltıyı kötü bir şekilde kaçırmıştı.

“Fenerbahçe’nin eline birkaç fırsat gelmesine karşın biz kazandık”

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ıçaklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bizim adımıza çok keyifli bir oyundu. Çok detaylara girmeyeceğim. Bundan evvel Fenerbahçe Stadı’nda bir maç oynadığımızda daha çok kaosun oynandığı bir maç olduğunu söylemiştim. Bugün ise zaman zaman Fenerbahçe’nin giriş çıkış yaptığı bir maçta tamamen oyunun üstünlüğü bizdeydi. 1-0 galipken oyuncu değiştirmek üzereyken golü yedik. Sonrasında 3-5-2’ye döndük. Emre ve Holmen’in iki santrfor arasında oynadığı oyun doğru cevap verdi ancak sonrasında yediğimiz gol var. Bugün doğru paslar, doğru ataklar konusunda çocuklar her şeyi gerçekleştirdi. Penaltılarda çok rahattım. Fenerbahçe’nin eline birkaç fırsat gelmesine karşın biz kazandık. Oyuncularıma şunu söyledim, inanılmaz bir sezon geçiriyoruz ama her şeyi normalleştirdik gibi geliyor. 1-2 sene sonra herhalde fark edeceğiz. 2011’de bir kupa finali oynamıştık, şimdi ikinci finali oynayacağız. Trabzonspor maçımız var ve hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Volkan Demirel Lukas Podolski`nin diline düştü Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında her penaltı öncesi su içen Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku