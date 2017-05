Beşiktaş Zlatan Ibrahimovic’i istemedi

2000-2001 sezonu için transfer kovalayan Beşiktaş, forvette 3 tane yıldız ile anlaştı. Nevio Scala, Ibrahimovic, Van Hooijdonk ve Nouma üçlüsü arasından Nouma'yı tercih etti.

Birçok kulübün hayallerini süsleyen Zlatan Ibrahimovic, bir dönem Beşiktaş’ın kapısından dönmüştü. Bu tarihi olayı dönemin yöneticisi İbrahim Altınsay anlattı. İsveçli’yi 2000-01 döneminde Beşiktaş’ta hocalık yapan Scala’nın istemediği ifade edildi.

İşte İbrahim Altınsay’ın ağzından o sözler:

“2000-01 sezonu için oyuncu arama çalışmalarına transfer sezonu açılmadan çok önce başlamıştık. Beşiktaş yönetim kurulunda bulunduğum ilk yıl iki Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacaktık. Teknik direktörümüz Nevio Scala iyi bir santrfor transfer etmek istiyordu. Biz de çalışmalarımızı özellikle bu bölge için yoğunlaştırmıştık.”

“İzlediğimiz futbolcular arasında Pascal Nouma, Zlatan İbrahimovic ve Pierre Van Hoojdonk vardı. Bu üç futbolcu için araştırmalarımızı bitirdikten sonra ilk aşamada kulüpleriyle ön görüşmelerimizi yaptık. Olumlu sonuç aldıktan sonra da futbolcularla görüşmeye başladık. Onlardan da olumlu sonuç aldık ve büyük bir heyecanla çalışmalarımızı hocamıza sunduk.”

“Üç futbolcunun da maliyeti hemen hemen aynıydı. Hocamız o zaman Malmö'de oynayan 18 yaşındaki İbrahimovic'i deneyimsiz buldu, öteki iki adaydan da daha genç olan Nouma'yı seçti. Biz de bu isteğin üzerine Nouma'nın transferini bitirdik.”

Four Four Two