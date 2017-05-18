Beşiktaş’a kötü haber! Altınordu Erce’nin sözleşmesini uzattı

Altınordu yönetimi, 4 sezondur kırmızı lacivertli formayı giyen kaleci Erce Kardeşler'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Torbalı Metin Oktay Tesisleri’ndeki imza töreni, Başkan Seyit Mehmet Özkan, Genel Kaptan Sedat Gündoğdu ve Erce’nin babası, eski ünlü kaleci Eser Kardeşler’in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Özkan, Erce’nin Türkiye’nin en iyi 5 kalecisi arasına gireceğine inandığını belirterek, “Sistemli ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan Erce, uzun yıllar hem milli takımda hem de Avrupa’da ülkemizi temsil edebilecek kadar karakterli aslan gibi bir delikanlıdır” diye konuştu.

Genç file bekçisi ise kendisini Altınordu’dan yetişen bir kaleci olarak gördüğünü belirterek, “Buraya adım attığımda henüz genç bir kaleci adayıydım. Birlikte forma giydiğim Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in açtığı yolda yürümekten çok mutluyum. Bir gün Avrupa’da formayı giymeyi hedefliyorum” dedi. Futbolseverlerin Bursaspor’daki kalecilik yıllarından hatırladığı baba Eser Kardeşler ise, “Futbolun içinden geldiğim için Erce’nin gelişimini dikkatle izledim. Bu açıdan Altınordu çatısı altındaki herkese ve Başkan Seyit Mehmet Özkan’a samimi davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.