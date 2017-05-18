Çağlar Söyüncü’ye Almanya’da büyük onur! Terim’e mesaj!

Altınordu'dan Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, burada sergilediği performansla 'Yılın çaylağı' ödülüne aday gösterildi. Çağlar Söyüncü, bu performansı ile savunmanın ortasında sık sık Mehmet Topal'ı oynatmak zorunda kalan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e de 'Hazırım' mesajı gönderdi.

Sezon balında Altınordu’dan Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a transfer olan Çağlar Söyüncü, ‘Yılın çaylağı’ adayları arasına girdi. Bu sezon takımının sergilediği başarılı performansta pay sahibi olan genç stoper, Bayer Leverkusen’in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kai Havertz ve RB Leipzig’de forma giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Naby Deco Keita ile birlikte Almanya Bundesliga’da ilk senesini geçiren oyuncular arasında en iyisi olmak için mücadele verecek.

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Bu sezon Freiburg forması ile 25 kez ilk 11’de sahaya çıkan 20 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 2162 dakika görev aldı. Savunmadaki başarılı performansı ile otoritelerden tam not alan Çağlar Söyüncü, 4 sarı kart gördüğü sezonda 1 asiste de imza attı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in sadece hazırlık maçlarında forma şansı verdiği Çağlar Söyüncü, 3 kez sırtına geçirdiği A Milli forma altında 181 dakika görev aldı. Çağlar Söyüncü, ‘Yılın çaylağı’ adayları arasında gösterildiği Almanya Bundesliga’da sergilediği performans ile savunmanın ortasında sıkıntıya düştüğü zamanlar Mehmet Topal’ı oynatmak zorunda kalan Fatih Terim’e de adeta ‘Hazırım’ mesajı gönderdi.

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Freiburg bu sezon Almanya Bundesliga’da büyük bir sürprize imza atarak son haftaya 48 puanla 6. sırada girdi. Eğer Çağlar Söyüncü’nün takımı son hafta şampiyonluğunu haftalar önce ilan etmiş Bayern Münih’i deplasmanda devirmeyi başarabilirse seneye UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Aksi takdirde takipçileri Köln ve Werder Bremen’in puan kaybetmesini bekleyecek. Köln son hafta sahasında Mainz’i konuk ederken, Werder Bremen Dortmund deplasmanına gidecek.